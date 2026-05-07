LIVE Cinà-Blockx 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break e controbreak in avvio

Nella partita tra Cinà e Blockx, si è conclusa con un punteggio di 3-2. L'incontro ha visto un inizio caratterizzato da scambi intensi, con break e controbreak che hanno movimentato il primo set. Durante il match, l’azzurro ha messo a segno un punto con un rovescio lungolinea in controtempo, mentre dal vivo sono stati aggiornati i punteggi e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 CHE PUNTO! L’azzurro disegna il campo e chiude con il rovescio lungolinea in contropiede. 40-40 Cinà stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato. AD-40 In corridoio il dritto incrociato di Blockx. 40-40 Stavolta plana sulla riga il dritto del giovane siciliano. Parità. 30-40 Palla break Blockx. Tanti errori di dritto da parte del palermitano. 30-30 Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall’errore di dritto di Cinà. 30-15 Non passa il dritto lungolinea di Federico. 30-0 Servizio esterno vincente dell’italiano. 15-0 Errore gratuito con il dritto del semifinalista di Madrid. 3-3 Game Blockx.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvio Notizie correlate LIVE Cinà-Muller 2-1, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 E’ lunga stavolta la risposta del francese. LIVE Sonego-Martinez 1-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si recupera il match cancellato ieri; Live Federico Cinà - Alexander Blockx - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Diretta Federico Cina - Alexander Blockx - Singolare Maschile - Internazionali BNL d'Italia 2026; Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Cinà-Blockx 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Scappa via la risposta di dritto del belga. 1-1 CONTROBREAK CINA'! Ancora all'attacco, e volèe di rovescio ... oasport.it Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingL'urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Finisce con la pioggia la giornata a Roma! Tutti i match interrotti (e quello non ancora iniziato sul Centrale tra Cinà e Blockx) verranno recuperati domani Giovedì 7 Maggio. x.com