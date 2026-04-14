LIVE Sonego-Martinez 1-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | break e controbreak in avvio

Al torneo di Barcellona, il match tra Sonego e Martinez è iniziato con un gioco intenso, con entrambi i giocatori che hanno ottenuto break e controbreak nel primo set. La partita è attualmente in corso con il punteggio di 1-2 a favore di Martinez nel secondo set. La sfida prosegue con scambi appassionanti mentre i due tennisti cercano di prendere il controllo del match. Al momento, il pubblico segue con attenzione ogni punto giocato.

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