LIVE Cinà-Muller 2-1 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | break e controbreak in avvio

Durante il match tra Cinà e Muller all’ATP di Marrakech, il primo set si è concluso con un punteggio di 2-1. All’inizio, sono stati segnalati un break e un controbreak, con scambi di risposte aggressive da parte di entrambi i giocatori. La partita continua con scambi di colpi intensi, come evidenziato dai punteggi e dalle risposte aggressive di Muller.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 E’ lunga stavolta la risposta del francese. 30-30 Risposta aggressiva di rovescio di Muller. 30-15 Perfetta la costruzione del punto con il dritto dell’italiano. 15-15 Se ne va il dritto del giovane azzurro. 15-0 Scappa via il dritto del transalpino. 2-2 Game Muller. E prima vincente. AD-40 Servizio vincente del transalpino. 40-40 Buona risposta di dritto dell’italiano. Parità. 40-30 Lunga la risposta di dritto di Cinà. 30-30 Sbaglia ancora il francese, stavolta con il dritto. 30-15 Errore gratuito del giovane azzurro. 15-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio di Muller. 15-0 Prima vincente del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Muller 2-1, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvio Articoli correlati LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 Ancora pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro. LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’astro nascente azzurro contro l’esperto franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match; Napoli su SuperTennis: Dalla Valle raggiunge nei quarti Cinà, Bondioli e Ribecai; Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:53 Inizia la stagione sulla terra rossa che porterà all'evento clou, ovvero il Roland Garros. Il giovane ... oasport.it Tinte azzurre sul centrale di Marrakech: prima Cinà contro Muller a partire dalle 12, poi Bellucci sfida Bennani e Berrettini affronta Buse. In Romania Maestrelli opposto a Van de Zandschulp - facebook.com facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com