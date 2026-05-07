LIVE Cadenasso-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | attesa per la rivelazione stagionale italiana

Oggi seguiremo in tempo reale il match tra Gianluca Cadenasso e Thiago Agustin Tirante, valido per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2026. La partita si svolge sul campo principale del torneo e rappresenta un momento importante per il tennis italiano. I due giocatori si sfidano in una gara che potrebbe definire le prospettive della stagione per gli atleti coinvolti. Restate con noi per aggiornamenti continui sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Gianluca Cadenasso e Thiago Agustin Tirante, partita valevole per il primo turno dell’ ATP Master 1000 di Roma. Il “nome nuovo” del tennis italiano è pronto a fare il suo esordio al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia 2026. Gianluca Cadenasso è stato protagonista di un inizio di stagione da sogno. L’italiano classe 2004 sembra aver fatto uno step avanti nel proprio tennis in quest’avvio di stagione, dove ha già recuperato oltre 1o0 posizioni in classifica entrando per la prima volta in top 200.🔗 Leggi su Oasport.it

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