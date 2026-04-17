LIVE Cobolli-Kopriva 6-3 6-2 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | terza semifinale stagionale per il romano

Nel torneo di Monaco, il giocatore romano ha conquistato la qualificazione alle semifinali dopo aver vinto il match con il punteggio di 6-3, 6-2. Si tratta della sua terza semifinale stagionale. La partita si è conclusa poco fa, e le sfide successive sono previste per il primo pomeriggio di domani, con l’attesa per l’incontro tra un altro giocatore e il suo avversario previsto per le 16.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita di Flavio Cobolli a Monaco, che accede alle semifinali che si giocheranno domani nel primo pomeriggio. Un saluto sportivo! 12:39 Ben 19 i vincenti di Cobolli contro gli appena 7 di Kopriva, che ha commesso 28 errori non forzati contro i 18 del romano. Al servizio meglio Cobolli con la prima (71% contro 57% di punti vinti) e pure con la seconda (59% contro 39%)! Appena 4 chance di break convertite dal romano sulle 12 avute. 12:38 Contro sorpasso quindi, l’ennesimo, con Andrey Rublev per Cobolli, che virtualmente sarebbe 14° nella classifica ATP.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano Notizie correlate LIVE Cobolli-Kopriva 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano era 3-1, 30-0!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 5-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano vola via nel 2° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Flavio Cobolli v Vit Kopriva (17/04/2026); Live Flavio Cobolli - Vít Kopriva - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 17/04/2026; LIVE Cobolli-Kopriva, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il ceco ha eliminato Darderi e non va sottovalutato; Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva. LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 2-1 A quindici Cobolli! 40-15 Prima vincente. 30-15 Gran ... oasport.it Cobolli vola in semifinale a Monaco: Kopriva ko in 2 set. Il prossimo avversarioIl numero 3 d'Italia e 15 al mondo, supera il ceco e raggiunge per la prima volta in carriera il penultimo atto del 500 bavarese ... tuttosport.com Terza semifinale della stagione per Flavio Cobolli supera facilmente Kopriva e sfiderà Zverev o F. Cerundolo @BMWItalia x.com Cobolli vola in semifinale a Monaco: Kopriva ko in 2 set. Il prossimo avversario facebook