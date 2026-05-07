LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il 1° set al tie-break

Nella partita tra Cadenasso e Tirante, il primo set si è concluso con un punteggio di 7-6 in favore dell’azzurro, dopo un tie-break. L’argentino è tornato in campo dopo un breve intervallo, mentre Tirante ha richiesto un bagno in bagno. Durante il set, Tirante ha commesso un errore in rete con il dritto, contribuendo alla conclusione del primo parziale. La sfida continua sul campo del torneo ATP di Roma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rientra in campo l’argentino. Toilet break per Tirante. 7-6 Gioco e primo set Cadenasso: si ferma in rete il dritto di Tirante. Seconda 6-5 Prima ad uscire vincente. 5-5 Cadenasso comanda con il dritto da fondo, guadagna la rete e chiude con lo smash a rimbalzo. 4-5 Non rientra per poco il rovescio lungolinea di Cadenasso. L’azzurro aveva trovato una splendida soluzione, che è terminata in corridoio di pochi centimetri. Seconda 4-4 Tirante manovra con il dritto, prende la rete e chiude con la volee di rovescio. Seconda 4-3 In corridoio il recupero di dritto di Tirante dopo la palla corta di Cadenasso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set al tie-break Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° set LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per l’americano 7-6 Gioco e primo set Flavio Cobolli: atterra in corridoio il dritto a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Cadenasso-Tirante 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook