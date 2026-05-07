LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il 1° set al tie-break

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Cadenasso e Tirante, il primo set si è concluso con un punteggio di 7-6 in favore dell’azzurro, dopo un tie-break. L’argentino è tornato in campo dopo un breve intervallo, mentre Tirante ha richiesto un bagno in bagno. Durante il set, Tirante ha commesso un errore in rete con il dritto, contribuendo alla conclusione del primo parziale. La sfida continua sul campo del torneo ATP di Roma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rientra in campo l’argentino. Toilet break per Tirante. 7-6 Gioco e primo set   Cadenasso: si ferma in rete il dritto di Tirante. Seconda 6-5 Prima ad uscire vincente. 5-5 Cadenasso comanda con il dritto da fondo, guadagna la rete e chiude con lo smash a rimbalzo. 4-5 Non rientra per poco il rovescio lungolinea di Cadenasso. L’azzurro aveva trovato una splendida soluzione, che è terminata in corridoio di pochi centimetri. Seconda 4-4 Tirante manovra con il dritto, prende la rete e chiude con la volee di rovescio. Seconda 4-3 In corridoio il recupero di dritto di Tirante dopo la palla corta di Cadenasso.🔗 Leggi su Oasport.it

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