LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 4-6 0-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino vince in rimonta

Nel torneo ATP di Roma, il match tra Cadenasso e Tirante si è concluso con la vittoria dello spagnolo in tre set, dopo aver perso i primi due. L’incontro è durato circa due ore e quindici minuti, con Tirante che ha conquistato i set 4-6 e 0-6, dopo aver vinto il primo 7-6. La diretta è terminata alle 19.58, dopo circa due ore di aggiornamenti sullo svolgimento del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Cadenasso-Tirante. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 19.57 Per Cadenasso una partita comunque di livello che ha confermato le potenzialità del ventunenne italiano. Da capire cos’è successo nella seconda metà dell’incontro, per poter fare un ulteriore passo avanti. 19.56 Al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia Tirante affronterà Cameron Norrie, testa di serie numero 17. 19.55 Tirante chiude la partita con l’81% dei punti vinti con la prima, entrata il 56% delle volte, ed il 65% con la seconda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-6, 0-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino vince in rimonta Notizie correlate LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino vince il 2° set in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Cadenasso 30-0 Cadenasso accelera bene con il dritto... LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-6, 0-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino serve per vincereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Break Tirante: ancora un errore di dritto per l’azzurro, che perde il controllo in lunghezza. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-6, 0-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino vince in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 6-7, 6-4, 6-0 Gioco, partita ed incontro Thiago Agustin Tirante: l'argentino chiude la partita con l'ace ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Che peccato Gianluca Cadenasso va vicino alla sua prima vittoria a livello Masters dopo essere stato avanti di un set e di un break contro l’argentino Tirante. L’italiano ha però perso il servizio sopra 4-2 e da quel momento non è più riuscito a vincere un g x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook