LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 4-6 0-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per vincere

Al torneo ATP di Roma, nel match tra due tennisti, si sta disputando una partita molto combattuta. Dopo due set, il punteggio è di 7-6, 4-6, con il giocatore argentino che serve per vincere nel quarto set, che si trova sul punteggio di 0-5. Durante il game, l’azzurro ha commesso un errore di dritto, perdendo il controllo in lunghezza e permettendo all’avversario di ottenere un break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Break Tirante: ancora un errore di dritto per l’azzurro, che perde il controllo in lunghezza. 15-40 Il dritto di Cadenasso si ferma a metà rete. 15-30 Brutto errore con il dritto dell’azzurro, con il colpo che scappa sia in lunghezza che in larghezza. 15-15 Cadenasso perde completamente il dritto in uscita dal servizio. 15-0 Servizio e dritto per l’italiano. 0-4 Gioco Tirante: l’argentino spinge con il dritto e chiude con la smorzata. 40-0 Ace! 30-0 Prima ad uscire vincente. 15-0 Ace! Scoccano in questo momento le due ore di gioco. 0-3 Break Tirante: lungo il rovescio di Cadenasso. Seconda 30-40 Sfortunato qui Tirante con il dritto a sventaglio che termina largo di pochissimi millimetri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-6, 0-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino serve per vincere Notizie correlate LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino serve per vincere il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e volee in controtempo per l’argentino. LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino vince il 2° set in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Cadenasso 30-0 Cadenasso accelera bene con il dritto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 3-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ancora una buona prima per l'italiano, che poi gioca un'ottima smorzata 30-15 Dritto inside-in vincente di ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook