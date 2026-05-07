LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 4-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura di terzo set

Nel match di prima giornata dell’ATP Roma 2026, la sfida tra Cadenasso e Tirante è iniziata con un primo set molto combattuto, concluso 7-6 in favore di Cadenasso. Tirante ha vinto il secondo set 4-6, portando la partita al terzo, che si è aperto con un break di Tirante. Attualmente, il punteggio vede Tirante avanti 1-0 nel terzo set. Durante il gioco, Tirante ha mantenuto bene la diagonale sinistra e ha colpito con profondità, costringendo Cadenasso a commettere errori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Tirante tiene bene sulla diagonale sinistra poi trova grande profondità con il dritto, forzando l’errore di Cadenasso. 0-15 Termina ampiamente largo il rovescio in uscita dal servizio di Cadenasso, che aveva cercato il contropiede. 0-2 Gioco Tirante: servizio, dritto e volee per l’argentino che consolida il break. 40-30 Prima ad uscire e smash a rimbalzo vincente. 30-30 Servizio ad uscire e schiaffo al volo di dritto dalla parte opposta. 15-30 Cadenasso accelera bene con il dritto dal centro e forza l’errore di Tirante. 15-15 In rete il rovescio di Cadenasso. 0-15 Lungo il dritto dell’argentino Al servizio Thiago Agustin Tirante.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-6, 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di terzo set Notizie correlate LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Cadenasso: ace ad uscire per l’azzuro. Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° set Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 3-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ancora una buona prima per l'italiano, che poi gioca un'ottima smorzata 30-15 Dritto inside-in vincente di ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Gianluca Cadenasso e Thiago Agustin Tirante. La wild card italiana fa il suo esordio agli Internazionali BNL d'Italia 2026 - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com