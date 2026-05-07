LIVE Cadenasso-Tirante 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | equilibrio nel 1° set

Nel match tra Cadenasso e Tirante, il punteggio al primo set segna 3-4 in favore di Tirante. Durante il gioco, Tirante ha realizzato un punto vincente al centro, mentre in un altro scambio ha commesso un errore, mandando la palla in corridoio dopo una buona prima. La partita prosegue con equilibrio, e i tifosi assistono a un confronto serrato tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palle nuove. 3-4 Gioco Tirante: prima al centro vincente. 40-30 Regalo di Tirante che vanifica un’ottima prima tirando in corridoio un dritto giocato a botta sicura. 40-15 Il rovescio di Cadenasso sbatte sul nastro e termina in corridoio. 30-15 Non perfetta la smorzata di Cadenasso. Tirante ci arriva e gioca un buon passante di dritto su cui l’italiano mette in rete una volee non impossibile. 15-15 Si ferma in rete la smorzata in uscita al servizio dell’argentino 15-0 Prima ad uscire vincente. 3-3 Gioco Cadenasso: prima ad uscire vincente. 40-0 L’italiano spinge bene con il dritto in uscita dal servizio e forza l’errore dell’argentino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nel 1° set Notizie correlate LIVE Cadenasso-Tirante 1-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Tirante: punto diretto con la seconda per l’argentino. Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il match precedente Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; IBI 26, il tabellone degli italiani; Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming. LIVE Cadenasso-Tirante 1-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook