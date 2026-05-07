LIVE Cadenasso-Tirante 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Al torneo ATP di Roma, nel match tra Cadenasso e Tirante si sono appena conclusi i primi giochi del primo set, con Tirante che ha ottenuto un punto diretto con la seconda palla. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale. I giocatori stanno disputando il primo set, che attualmente vede Tirante in vantaggio 1-2.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Tirante: punto diretto con la seconda per l’argentino. 40-15 Cadenasso risponde da lontanissimo sulla seconda di Tirante, che lo vede e lo chiama a rete con una palla corta. L’azzurro arriva sulla palla ma l’argentino fa buona guardia a rete e chiude con la volee. 30-15 Va fuori giri Tirante, che perde il controllo del dritto in avanzamento dopo essersi aperto bene il campo con il precedente dritto inside-in 30-0 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. 15-0 Ace! 1-1 Gioco Cadenasso: in corridoio la risposta di rovescio di Tirante. 40-30 Cadenasso fa tutto bene con il dritto, prende la...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 1-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il match precedente Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; IBI 26, il tabellone degli italiani; Diretta Tirante - Cadenasso (Internazionali BNL d'Italia); Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook