LIVE Sinner-Popyrin 6-3 2-3 ATP Doha 2026 in DIRETTA | continua la pressione dell’azzurro l’australiano resta nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima vincente per l’australiano. 30-15 Fuori ritmo con il rovescio Popyrin, dopo l’ottima spinta di dritto dell’azzurro. 30-0 Il passante di Sinner in back è troppo complicato. Popyrin gestisce lo scambio dall’inizio grazie al servizio. 15-0 In rete la risposta di Sinner, con Popyrin che era sceso a rete per la volée. 3-3 GAME SINNER! L’azzurro evita complicazioni grazie all’ausilio della prima palla. 40-30 In rete il dritto comodo di Sinner in uscita dal servizio. Seconda. 40-15 Palla corta, questa volta buona ma non perfetta, che Popyrin manda fuori con lo slice lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Popyrin 6-3 1-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del break che può chiudere la partitaJannik Sinner ha vinto il primo set contro Popyrin, ma ora si trova sotto 6-3 1-2 nel match di Doha.

LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del fenomeno azzurroJannik Sinner sta per scendere in campo a Doha, dove la partita contro Popyrin si gioca per la qualificazione al prossimo turno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sinner-Popyrin all'Atp Doha, dove vedere in tv e streaming; LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il n.2 a caccia dei quarti di finale; Sinner-Popyrin, in palio i quarti dell'Atp 500 di Doha: quando e dove vederla in tv e streaming; Dove vedere in tv e streaming Sinner-Popyrin, ottavi di finale del 500 di Doha.

Sinner-Popyrin 6-3, 2-3 la diretta: equilibrio al servizio nel secondo setUn buon inizio per l'altoatesino, se pur i tre match point sprecati nel secondo set, sul punteggio di 5-3, siano una piccola macchia sulla sua partita; questo deve accendere un piccolo campanello ... ilmattino.it

Sinner-Popyrin LIVE, diretta all’ATP Doha 6-3 2-3: Jannik vince velocemente il primo setSinner sfida Popyrin negli ottavi dell’ATP Doha, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. fanpage.it

#Sinner diretta Atp Doha: segui la sfida contro Popyrin, tennis oggi LIVE x.com

Jannik Sinner si prepara a una sfida impegnativa contro Alexei Popyrin, in programma a Doha nel tardo pomeriggio. L’ATP 500 nella capitale qatariota entra nel momento decisivo: Sinner arriva a questo match dopo un buon esordio e ora dovrà vedersela con facebook