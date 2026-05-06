LIVE Cocciaretto-Kraus WTA Roma 2026 in DIRETTA | piove tutto fermo al Foro Italico

Al Foro Italico di Roma, le partite di oggi sono state interrotte a causa di pioggia. I campi sono coperti da teli arancioni per proteggere le superfici di gioco dall’acqua. La manifestazione di tennis femminile è momentaneamente sospesa e non si conosce ancora quando riprenderanno le gare. La partita tra le due giocatrici è ferma e in attesa di condizioni favorevoli per continuare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:20 Ricordiamo che i campi, al momento, sono coperti dai proverbiali teli colore arancio che proteggono le superfici di gioco dall’acqua che cade dal cielo. Chissà se, proprio in virtù della prima sospensione per pioggia di quest’edizione, non si torni a parlare di ‘ Progetto tetto ‘ sul campo Centrale del Foro Italico. 19:10 Previsioni che indicano pioggia prolungata, con pochi sprazzi di sereno in questa prima serata degli Internazionali d’Italia 2026. 19:05 Molto positivo che Matteo Arnaldi abbia fatto in tempo a chiudere il suo esordio contro Munar. Ricordiamo che l’azzurro virtualmente è 97° in classifica mondiale e, finisse così, giocherebbe Wimbledon in tabellone.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove, tutto fermo al Foro Italico Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove, si deve attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:05 Molto positivo che Matteo Arnaldi abbia fatto in tempo a chiudere il suo esordio contro Munar. LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca; WTA Roma 2026: Cocciaretto-Kraus oggi in TV e streaming; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove, si deve attendere!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 Previsioni che indicano pioggia prolungata, con pochi sprazzi di sereno in questa prima serata degli ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it Arriva la pioggia a Roma Tutti i match in corso sono stati interrotti, mentre non è potuto neanche iniziare quello del campo centrale tra Cocciaretto e Kraus. x.com