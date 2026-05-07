LIVE Berrettini-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | atleti in campo fra pochissimo l’inizio del match

Alle 11.10 i due giocatori sono saliti in campo, dopo aver svolto le fasi di rito e il sorteggio per determinare chi avrebbe iniziato a servire. Tra pochi istanti il match tra Berrettini e Popyrin prenderà il via, offrendo ai tifosi la prima occasione di vedere all’opera i due atleti nello stadio romano. La tensione è palpabile tra il pubblico presente e gli appassionati collegati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Già effettuate le foto di rito e il sorteggio per decidere chi sarà il primo a battere. Manca davvero poco all’inizio del match e della terza giornata del torneo al Foro Italico. 11.07 I due atleti sono già in campo. Al via i consueti scambi pre-match. 11.04 Il vincitore di questa sfida affronterà al secondo turno il giovane della Repubblica Ceca Jakub Mensik. Seguendo poi il tabellone, al terzo turno, la sfida sarà poi con il dominatore del tennis mondiale Jannik Sinner. Sarebbe bellissimo vedere un derby fra l’altoatesino e il romano, ma è necessario andare avanti passo dopo passo e concentrarsi oggi sull’insidioso Popyrin.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: atleti in campo, fra pochissimo l’inizio del match Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: attesa per l’ingresso in campo, inizio del match alle 17.30 Leggi anche: LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: occasione contro l’australiano all’esordio; Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali d’Italia, oggi Berrettini-Popyrin: orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’idolo di casa vuole infiammare il Foro ItalicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Matteo Berrettini ed ... oasport.it Berrettini-Popyrin, primo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvOstacolo australiano per Matteo al debutto nel torneo di Roma: ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo primo impegno al Foro Italico ... corrieredellosport.it Buongiorno Roma Il primo a scendere sul Campo Centrale è Matteo Berrettini che affronta Alexei Popyrin I precedenti sorridono al romano, avanti 3-1 x.com Gli azzurri in campo oggi a Roma giovedì 7 Il plotone azzurro è pronto a invadere il Foro Italico. Oggi in campo riflettori puntati su Berrettini (vs Popyrin), Paolini (vs Jeanjean) e il derby Pellegrino-Nardi. Sinner esordirà nella giornata di sabato 9 maggio, sfi - facebook.com facebook