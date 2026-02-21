LIVE Berrettini-Buse ATP Rio 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Matteo Berrettini e Buse si preparano a scendere in campo per il loro incontro all’ATP di Rio 2026. La partita, molto attesa tra gli appassionati, sta per iniziare e i tifosi sono già davanti agli schermi per seguire ogni scambio. Tra i dettagli, la francese Aurélie Tourte sarà la giudice di sedia, pronta a gestire il match. La sfida tra i due tennisti sta per cominciare e il pubblico si concentra sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:19 La francese Aurélie Tourte sarà la giudice di sedia del match. 23:15 Buonasera a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi. Il match tra Etcheverry e Faria è appena terminato con l’argentino che ha ottenuto la vittoria con lo score di 7-6 6-4. A breve Berrettini scenderà in campo contro il peruviano Buse. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale nella giornata di oggi dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Il portacolori azzurro Matteo Berrettini se la vedrà con la sorpresa peruviana Ignacio Buse che agli ottavi ha sconfitto il beniamino di casa Fonseca.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane peruviano che ha sconfitto Fonseca!Matteo Berrettini ha perso il suo match contro il giovane peruviano Buse, che ha vinto grazie a colpi precisi e una buona tenuta mentale.

LIVE Berrettini-Barrios Vera, ATP Rio 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il romanoMatteo Berrettini scende in campo a Rio de Janeiro per il suo primo match all’ATP 500, dopo aver deciso di partecipare per testare la forma fisica e migliorare il suo ranking.

