Jannik Sinner entra in campo a Doha, causa la vittoria di Khachanov e Tsitsipas, che hanno già superato gli avversari. Il giovane talento italiano aspetta il suo turno per affrontare Oliver Popyrin, con l’inizio previsto alle 17.30. La partita si gioca sul campo centrale, dove il pubblico si prepara a seguire da vicino ogni scambio. Le condizioni meteorologiche sono perfette, e l’atmosfera si fa sempre più calda mentre si avvicina il momento di scendere in campo. La sfida tra Sinner e Popyrin sta per cominciare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 Dopo la vittoria di Khachanov su Fucsovics per 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) e il successo di Tsitsipas su Medvedev per 2-0 (6-3, 6-4), manca solo l’ingresso in campo per Sinner che avverrà alle 17.30. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Doha, con l’azzurro che cerca il primo titolo della stagione dopo la sconfitta in semifinale dell’ Australian Open contro il serbo Novak Djokovic per 2-3 (6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: attesa per l’ingresso in campo, inizio del match alle 17.30

