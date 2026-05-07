LIVE Berrettini-Popyrin 2-6 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro esce di scena subito nel torneo di casa

Nel torneo di Roma, l’italiano ha concluso rapidamente il suo incontro contro l’avversario straniero, uscendo di scena dopo aver perso i primi due set con i punteggi di 2-6 e 3-6. Durante la partita, si è registrata una difficoltà nel mantenere la precisione con il colpo di dritto, che ha inciso sulla performance complessiva. La sfida si è svolta nella giornata odierna, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Berrettini non è riuscito ad essere preciso con il dritto. Oltre ai tanti errori con il proprio fondamentale preferito, l’azzurro è stato meno aggressivo e potente del solito con questo colpo, finendo spesso per essere messo sotto nello scambio. 12.48 Popyrin è sicuramente stato più incisivo con il dritto (colpo preferito da entrambi i tennisti in campo), ma anche in battuta ed in risposta. Proprio l’aggressività sulla seconda di servizio di Berrettini ha messo in enorme difficoltà l’azzurro, spesso costretto a forzare. 12.45 L’australiano veniva da un periodo molto complicato; era addirittura dal torneo di Cincinnati che Popyrin non sorpassava il primo turno di un master 1000.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro esce di scena subito nel torneo di casa Notizie correlate LIVE Berrettini-Popyrin 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Cerca il vincente con il dritto in corsa lungolinea Popyrin. Leggi anche: LIVE Berrettini-Popyrin 1-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta la palla break Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali d’Italia, oggi Berrettini-Popyrin: orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta. LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro esce di scena subito nel torneo di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.44 Popyrin vince questo primo turno contro Berrettini 2-0 (2-6, 3-6). L'australiano troverà nella prossima ... oasport.it Internazionali Roma, diretta oggi: Berrettini-Popyrin live 2-6 3-5, a seguire Paolini e Cinà, arriva Sinner. Tutti gli italiani in campo, orari e dove vederli (in chiaro)Internazionali Bnl d'Italia, quarto giorno di torneo al Foro Italico. Tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 7 maggio. In campo ben 8 italiani, inizia Berrettini col primo match ... ilmessaggero.it BERRETTINI OUT AL PRIMO TURNO Si conclude al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. L'azzurro cade 6-2, 6-3 contro l'australiano Popyrin #CorrieredelloSport #Berrettini - facebook.com facebook BERRETTINI OUT AL PRIMO TURNO Si conclude al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. L'azzurro cade 6-2, 6-3 contro l'australiano Popyrin #CorrieredelloSport #Berrettini x.com