LIVE Berrettini-Fonseca 3-6 1-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | brasiliano avanti di un break anche nel secondo set

Al torneo di Montecarlo, il match tra il giocatore brasiliano e l’avversario è in corso. Dopo aver perso il primo set per 3-6, il brasiliano si trova avanti di un break nel secondo, con il punteggio attuale di 1-2. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, si stanno disputando altri incontri, tra cui Sinner contro Machac e Berrettini contro Vavassori.

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