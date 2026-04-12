LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 1-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’italiano annulla 2 palle break in avvio di secondo parziale

Al torneo di Montecarlo, il match tra Sinner e Alcaraz è iniziato con il primo set che si è concluso al tie-break a favore dell’italiano. Nel secondo parziale, Sinner ha già annullato due palle break all'inizio del gioco, mantenendo il servizio. Attualmente il punteggio vede Sinner avanti 1-0 nel secondo set, con il gioco in corso e lo scambio in corso tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il rovescio incrociato di Sinner, che si trovava sulla difensiva. 0-15 Risposta aggressiva di Sinner, lungo il rovescio di Alcaraz in uscita dal servizio. 1-0 Largo il rovescio incrociato dello spagnolo. Fondamentale per Sinner aver salvato le due palle break. A-40 Servizio, diritto lungolinea e diritto in contropiede vincente di Sinner. 40-40 Lungo il rovescio incrociato di Alcaraz. Seconda. 30-40 Battuta esterna vincente dell’italiano. 15-40 Sinner sbaglia la direzione del passante, volée di diritto vincente di Alcaraz. Doppia palla break in apertura di secondo set. Seconda. 15-30 Lungo il diritto centrale di Alcaraz.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’italiano annulla 2 palle break in avvio di secondo parziale LIVE Alcaraz-Vacherot, 6-4, 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. LIVE Sinner-Machac 6-1, 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il ceco annulla 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. Live: Jannik Sinner Vs Carlos Alcaraz - Nitto ATP Finals Turin 2025 - Final - Official Game ATP