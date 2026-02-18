Jannik Sinner ha vinto il primo set contro Popyrin, ma ora si trova sotto 6-3 1-2 nel match di Doha. La causa del momento difficile è stata una risposta errata di Sinner, che ha regalato un punto importante all’avversario. Popyrin cerca di mantenere il ritmo, mentre l’azzurro tenta di risalire. La partita si fa più tesa, e ogni punto conta per determinare l’esito finale. Gli spettatori seguono con attenzione, sperando in una svolta di Sinner nel secondo set. La partita continua con intensità in attesa di un’azione decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-15 Risposta senza senso di Jannik. La palla di Popyrin finisce in rete dopo essersela trovata in mezzo ai piedi. 15-0 Sbaglia con il dritto Sinner, la palla finisce in rete. Seconda palla per Popyrin ad inizio game. 2-2 GAME SINNER! Serve and volley perfetto dell’azzurro che chiude il servizio. 40-15 Servizio e dritto di Sinner. 30-15 Non trova il campo la risposta di Popyrin. 15-15 Volée vincente di Jannik. 0-15 Lo smash di Sinner non è definitivo e Popyrin centra il passante. 1-2 GAME POPYIRIN. Stecca la risposta Sinner, con l’australiano che si fa sentire dopo aver mantenuto la battuta senza concedere punti al fenomeno italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 6-3 1-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del break che può chiudere la partita

