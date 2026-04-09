LIVE Sinner-Machac 4-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta una palla per il triplo break

Sul campo principale del torneo ATP di Montecarlo, il giocatore italiano ha concluso il primo set con un punteggio di 4-1 contro il suo avversario. Durante l'incontro, l’azzurro ha avuto una palla per ottenere un triplo break, ma non è riuscito a sfruttarla. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre si preparano ulteriori incontri tra altri tennisti italiani e avversari internazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Battuta esterna vincente dell’azzurro. 30-30 Lungo il rovescio lungolinea dell’italiano in uscita dal servizio. E’ come se quel punto rocambolesco perso lo stesse condizionando. 30-15 Lungo il rovescio di Sinner in uscita dal servizio. Profonda la risposta di Machac. 30-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente del n.2. 15-0 Altro errore di diritto per un falloso Machac. 4-1 In rete il rovescio dell’italiano. A-40 In rete la risposta di rovescio di Sinner. 40-40 Punto strepitoso. Palla corta di Machac, contro-smorzata di Sinner, back di rovescio del ceco, pallonetto dell’italiano e ‘veronica’ risolutiva del n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 4-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta una palla per il triplo break Leggi anche: LIVE Sinner-Machac 6-1 4-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il ceco cancella una palla del doppio break nel 2° set LIVE Sinner-Fonseca 2-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. Temi più discussi: L'idolo Jordan, la storia e il soprannome 'Air Machete': chi è Tomas Machac; LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla; Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo. LIVE Sinner-Machac 4-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta una palla per il triplo breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Diretta Live Sinner-Machac Montecarlo ottavi di finale: super partenza di Jannik!Diretta Live del match tra Sinner-Machac valevole per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Inizia il match tra Sinner e Machac a Monte-Carlo ed è subito BREAK per l’italiano! x.com Sinner-Machac a Montecarlo, Jannik adesso in campo a caccia dei quarti - facebook.com facebook