Oggi si gioca il match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli. La partita si sta disputando in diretta e i fan possono seguirla attraverso questa cronaca testuale. L’incontro vede sfidarsi uno specialista argentino con un giovane italiano emergente. La sfida si svolge sul campo principale del torneo spagnolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli. Non ci sono precedenti tra i due giocatori che si incontrano per la prima volta sulla terra rossa madrilena. Il nativo di Firenze viene da una bella settimana dove è arrivato in finale all’ATP 500 di Monaco. Battendo in semifinale il beniamino di casa Zverev. Il classe 2002 è in forma e vuole dimostrarlo anche in questo torneo. Dall’altra parte della rete c’è un ostico argentino, che sulla terra rossa ha al momento mostrato le sue migliori prestazioni sul campo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfida allo specialista argentino

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