LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra vince di carattere il 1° set!

Al torneo WTA di Roma, la partita tra un’italiana e una avversaria ha visto la giocatrice italiana vincere il primo set con il punteggio di 7-5. Durante il set, sono stati evidenti alcuni errori da entrambe le parti, tra cui un rovescio sbagliato e un dritto difensivo lungo, che hanno influenzato l’andamento dello scontro. La sfida continua con aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BASILETTI-Tomljanovic 7-5! Disegna il campo, chiude prendendo la riga con il dritto lungoriga! 30-40 Altro errore di rovescio, ci siamo! 30-30 Lungo il dritto difensivo di Basiletti. Peccato! 15-30 Strappa di rovescio l’aussie. Meno due! 15-15 Sulla riga il rischiosissimo dritto in cross di Tomljanovic. 0-15 Errore di Tomljanovic! 6-5 Gran rovescio vincente di Basiletti! 40-15 Lungo il rovescio di Tomljanovic. 30-15 Gran dritto lungoriga che le dà l’opportunità di chiudere. 15-15 Largo il cross di rovescio di Basiletti. 15-0 Servizio e dritto in spinta. 5-5 A quindici Tomljanovic. 40-15 Servizio e benedizione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince di carattere il 1° set! Notizie correlate LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: momento della verità nel primo set per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 Punteggio di 5-3 e servizio per la giovanissima livornese classe 2006 che si è brillantemente... LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna in campo per completare l’opera; Live Noemi Basiletti - Ajla Tomljanovic - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Basiletti fermata dalla pioggia contro Tomljanovic: il punteggio esatto al momento della sospensione; REPORT del Day2: Cocciaretto al 2° turno, cancellato per pioggia il match di Cinà. LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: momento della verità nel primo set per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 Il match tra Basiletti e Tomljanovic verrà recuperato giovedì 7 maggio nella BNP Paribas Arena e sarà il ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Play suspended for the day at the Italian Open due to rain with remaining matches to be completed Thursday. Ajla Tomljanovic (LL) will be one of those matches trailing 3-5 vs. Noemi Basiletti (Q) in the first round. - facebook.com facebook