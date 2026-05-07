LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5 5-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra risponde per il match!!

Al torneo di Roma, l'incontro tra la giocatrice italiana e l’avversaria si sta svolgendo con un punteggio di 7-5, 5-4 in favore dell’azzurra. La partita è in corso e il punteggio segna un punto di vantaggio per la tennista italiana nel secondo set. Durante lo scambio, la giocatrice avversaria ha tentato un'azione rischiosa lungo la riga, mentre l’italiana ha risposto con un rovescio difensivo che si è concluso lungo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Incrocio delle righe. Con lo schiaffo al volo. SECONDAAAA 40-40 Paurosa accelerazione lungoriga in corsa di Tomljanovic, si era difesa Noemi ma poi ha messo lungo il rovescio in estrema difesa. 40-A FUORI LO SLICEEEEEE! Palla in campo, non c’è da fare altro. Se fa vincente, brava. 40-40 Mamma mia, che rischi! Dentro il dritto. Secondaaaaaaaaaa 30-40 ALTRO ERRORE, SEMPRE AL PRIMO COLPO DOPO IL SERVIZIO! Tomljanovic! 30-30 SONO DUE DI FILA! Rispondi in campo Noemi, a tutti i costi! 30-15 Eccolo l’errore dell’aussie. Vediamo se non è tardi! 30-0 Servizio, dritto. 15-0 Parte bene Tomljanovic tirando a tutta servizio e dritto, e prendendo il campo, cosa che quasi mai le è successa oggi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 5-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra risponde per il match!! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Tabilo avanti su Carreno Busta, manca poco al match dell’azzurra LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra vola verso il 2° turno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta vincente di Tomljanovic. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 4-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra potrebbe aver lasciato sul piatto la chance sul 4-21; Live Noemi Basiletti - Ajla Tomljanovic - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Internazionali, la giornata di oggi LIVE; Basiletti fermata dalla pioggia contro Tomljanovic: il punteggio esatto al momento della sospensione. LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra risponde per portarsi a quota 5, era 4-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Raro errore di dritto di Noemi, la tensione c'è ed è normale. 30-15 Servizio slice e dritto di là, ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Play suspended for the day at the Italian Open due to rain with remaining matches to be completed Thursday. Ajla Tomljanovic (LL) will be one of those matches trailing 3-5 vs. Noemi Basiletti (Q) in the first round. - facebook.com facebook