LIVE Basiletti-Tomljanovic WTA Roma 2026 in DIRETTA | Tabilo avanti su Carreno Busta manca poco al match dell’azzurra

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo WTA di Roma del 2026, si sta giocando la partita tra Basiletti e Tomljanovic, mentre Tabilo ha vinto il primo set contro Carreno Busta con il punteggio di 6-2 dopo aver annullato quattro match point e aver affrontato un'interruzione per pioggia. Manca poco all’inizio del match dell’italiana. Gli aggiornamenti sulla giornata si susseguono in tempo reale, con le partite in corso e gli esiti che si delineano progressivamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Dopo ben quattro set point e una lunga interruzione per via della pioggia, Tabilo vince il primo set contro Carreno Busta per 6-2 e sale in vantaggio. Manca sempre meno al match di Basiletti, meteo permettendo. 18.05 Amici di OA Sport, manca sempre meno all’esordio assoluto di Noemi Basiletti agli Internazionali d’Italia, con la giornata che è iniziata con le vittorie di Baez su Brooksby, di Grant su Pirato con la classe 2008 che ha vinto il derby italiano e con Sakkari che ha rimontato Tagger. Adesso è il turno di Carreno Busta: lo spagnolo affronta Tabilo, dopo toccherà alla classe 2006 toscana.🔗 Leggi su Oasport.it

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