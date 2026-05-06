LIVE Basiletti-Tomljanovic WTA Roma 2026 in DIRETTA | Tabilo avanti su Carreno Busta manca poco al match dell’azzurra

Nel torneo WTA di Roma del 2026, si sta giocando la partita tra Basiletti e Tomljanovic, mentre Tabilo ha vinto il primo set contro Carreno Busta con il punteggio di 6-2 dopo aver annullato quattro match point e aver affrontato un'interruzione per pioggia. Manca poco all’inizio del match dell’italiana. Gli aggiornamenti sulla giornata si susseguono in tempo reale, con le partite in corso e gli esiti che si delineano progressivamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Dopo ben quattro set point e una lunga interruzione per via della pioggia, Tabilo vince il primo set contro Carreno Busta per 6-2 e sale in vantaggio. Manca sempre meno al match di Basiletti, meteo permettendo. 18.05 Amici di OA Sport, manca sempre meno all’esordio assoluto di Noemi Basiletti agli Internazionali d’Italia, con la giornata che è iniziata con le vittorie di Baez su Brooksby, di Grant su Pirato con la classe 2008 che ha vinto il derby italiano e con Sakkari che ha rimontato Tagger. Adesso è il turno di Carreno Busta: lo spagnolo affronta Tabilo, dopo toccherà alla classe 2006 toscana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Tabilo avanti su Carreno Busta, manca poco al match dell’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Carreno Busta, poi toccherà all’azzurra LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccio; Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; La favola di Noemi Basiletti! Da n.427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com