LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5 4-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra vola verso il 2° turno!

Al torneo di Roma, l’italiana ha conquistato il secondo set e si trova in vantaggio nel match contro l’avversaria. La partita è molto combattuta, con scambi intensi e punti decisivi. La tennista azzurra ha ottenuto un vantaggio di 7-5 nel primo set e sta guidando 4-1 nel secondo, mentre l’altra giocatrice ha appena messo a segno un punto con una risposta vincente sulla riga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta vincente di Tomljanovic. 40-30 Risposta vincente e sulla riga. No margine! 40-15 Pacchiano errore di rovescio nel cuore dello scambio, ringrazia Noemi che ha due palle per mettere una seria ipoteca! 30-15 Fuori tutta già dalla risposta Tomljanovic, questa volta le va bene. 30-0 E sono due le mancate risposte. 15-0 E poi prontamente non mette la risposta di dritto in campo. In disarmo Ajla. 4-2 Chiude il game Tomljanovic. Resta viva. A-40 Servizio e rovescio. 40-40 Prima vincente. 30-40 Fuori un altro rovescio. 30-30 Palla corta e comoda chiusura. 15-30 Nuovo errore di Tomljanovic. 15-15 Con il dritto Tomljanovic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra vola verso il 2° turno! Notizie correlate LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi... LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince di carattere il 1° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BASILETTI-Tomljanovic 7-5! Disegna il campo, chiude prendendo la riga con il dritto lungoriga! 30-40 Altro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna in campo per completare l’opera; Live Noemi Basiletti - Ajla Tomljanovic - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; IBI 26 su SuperTennis: gli incontri di oggi; Basiletti fermata dalla pioggia contro Tomljanovic: il punteggio esatto al momento della sospensione. LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 3-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’australiana sembra inerme!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Vola Basiletti verso il 2° turno! 15-0 Fuori il rovescio. 3-1 DISASTRO a rete! Le fa giocare un palla in ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Play suspended for the day at the Italian Open due to rain with remaining matches to be completed Thursday. Ajla Tomljanovic (LL) will be one of those matches trailing 3-5 vs. Noemi Basiletti (Q) in the first round. - facebook.com facebook