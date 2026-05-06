LIVE Basiletti-Tomljanovic 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | altro break dell’australiana che rimonta il primo set

Sul centrale della WTA Roma 2026, la partita tra Basiletti e Tomljanovic si mantiene combattuta, con l’australiana che ha conquistato un altro break per rimontare nel primo set. La cronaca segnala uno scambio equilibrato, con punti alternati e alcune imprecisioni da entrambe le giocatrici. Al momento, il punteggio vede Basiletti avanti 4-3, mentre si susseguono i tentativi di entrambe di conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Esce il dritto di Basiletti! 15-30 Torna a spingere l’azzurra con il dritto da fondo campo! 15-15 Cerca la difesa alta Basiletti, che però non trova il campo. 0-15 Esce il dritto diagonale dal centro della riga di fondo di Tomljanovic. 4-3 CONTRO BREAK TOMLJANOVIC. Altro break per l’australiana che da 4-0 adesso servirà per pareggiare i conti in un set che sembrava essere finito. 30-40 Il dritto della classe 2006 azzurra finisce in rete. Seconda. 30-30 Esce in corridoio il dritto di Basiletti. 30-15 Errore dell’australiana che spinge di più ma continua a sbagliare con il dritto in rete. 15-15 Cerca e trova la risposta di dritto vincente in lungolinea l’australiana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: altro break dell’australiana che rimonta il primo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’australiana recupera un break, l’azzurra resta avanti LIVE Basiletti-Tomljanovic 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: classe 2006 avanti di un break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risponde benissimo Noemi, che chiude con il dritto vincente! 3-0 GAME BASILETTI! Altro errore... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; La favola di Noemi Basiletti! Da n.427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!; Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com