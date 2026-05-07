Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Lugo dopo un episodio in cui ha avuto una discussione con la compagna, durante il quale ha ferito e morso un carabiniere intervenuto. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento dei militari è avvenuto in un contesto di tensione tra le parti.

I Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il tutto è cominciato nel primo pomeriggio di martedì intorno alle 14, quando una pattuglia è intervenuta in una via del centro cittadino a supporto del personale del 118, impegnato in un intervento di soccorso nei confronti di una donna che, in stato di alterazione, aveva poco prima avuto un litigio con il proprio compagno. Durante le operazioni è sopraggiunto quest’ultimo il quale, fin da subito, ha manifestato un atteggiamento ostile e provocatorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Litiga con la compagna, ferisce e morde un carabiniere: arrestato

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