Un uomo di 25 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, colpendo e mordendo la donna mentre teneva in braccio il neonato di appena nove giorni. L'episodio si è verificato all’interno di un’abitazione, nel corso di una lite domestica. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica, mentre i carabinieri sono intervenuti per fermare l’aggressore.

Una scena di violenza domestica che si consuma dentro le mura di casa, con un neonato di appena nove giorni tra le braccia della madre. A Ischia, un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna 23enne, colpendola al volto e arrivando persino a morderla, mentre la donna stringeva il figlio appena nato. L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione al 112: quando sono arrivati, la situazione era già degenerata. Secondo la ricostruzione, il giovane – in evidente stato di ubriachezza – avrebbe sferrato un pugno alla testa della compagna, per poi afferrarle la guancia e morderla con violenza, provocandole forti dolori e ferite evidenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ischia, picchia e morde la compagna con il neonato in braccio: arrestato 25enne

Ischia: arrestato un 25enne per la violenta aggressione alla compagna e al neonatoIschia: un uomo di 25 anni arrestato per aver aggredito la compagna e il figlio di soli 9 giorni.

Pugni e morsi in faccia alla compagna mentre ha in braccio il figlio appena nato: 25enne arrestato a IschiaSull'isola di Ischia un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna, mentre questa teneva in braccio il figlio,...

Si parla di: Ischia. Morsi e pugni al volto della compagna col neonato in braccio.

Ischia, morde e picchia la moglie col figlio nato nove giorni prima tra le bracciaMorsi e pugni al volto mentre lei tiene in braccio il neonato di nove giorni. La centrale operativa segnala la richiesta di aiuto alla gazzella della stazione di Ischia. I Carabinieri arrivano sul pos ... msn.com

Ischia, morde la compagna al volto mentre tiene in braccio il figlio di 9 giorni: arrestatoUn uomo di 25 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver colpito e morso al volto la compagna di 23 anni. La donna è fuggita col neonato. ilgazzettinovesuviano.com