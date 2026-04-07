Nella notte di Pasqua, il centro di una cittadina della provincia di Lodi è stato teatro di diverse risse che hanno coinvolto giovani armati di coltelli e bottiglie. Tre ragazzi sono stati trasportati in ospedale a seguito degli scontri. Le forze dell’ordine sono intervenute per sedare gli incidenti e stanno indagando sulle cause di quanto accaduto. La zona è stata per diverso tempo sotto attenzione delle autorità.

CASALPUSTERLENGO (Lodi) Una Pasqua di sangue che la città non potrà dimenticare facilmente. La violenza esplosa nel cuore del centro storico, tra largo Casali, piazza del Popolo, via Garibaldi e la stazione ferroviaria, ha raggiunto livelli forse mai raggiunti in città ed ora si attende la risposta decisa delle istituzioni. Il cuore cittadino, tra l’una e le due di notte tra sabato e domenica, si è trasformato in un teatro di contese e risse con un bilancio finale pesantissimo: tre giovani in ospedale e una scia di sangue che lascia pesanti interrogativi in vista dell’estate. Secondo le prime ricostruzioni, la miccia si sarebbe accesa intorno all’una con una prima lite, degenerata rapidamente in una reazione a catena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pasqua di sangue. Notte di risse in centro con coltelli e bottiglie. Tre giovani in ospedale

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A tutti voi rivolgo l’augurio di una Pasqua di pace e serenità, nel segno di una tradizione che richiama ai valori della vicinanza, della riconciliazione e della comunità. Un pensiero speciale è rivolto a chi soffre, con l’auspicio che non manchino conforto, speranz x.com