Una lite scoppiata tra due persone in strada per motivi non chiari è degenerata in una colluttazione con bottigliate. Durante l’alterco, uno dei coinvolti ha riportato delle ferite, mentre l’altro è stato denunciato. Un’unità della polizia è intervenuta tempestivamente, riuscendo a fermare la rissa e a impedire che la situazione si aggravasse ulteriormente.

Lite in strada per futili motivi finisce a bottigliate. Solo l’intervento di una pattuglia della squadra Volante probabilmente ha evitato il peggio. I poliziotti erano impegnati nei normali controlli della zona della stazione, quando è arrivata la segnalazione di un violento diverbio tra due uomini nella vicina via Palestro. All’arrivo della pattuglia uno aveva una ferita alla testa, colpito con il coccio di una bottiglia presa da un cassonetto nelle vicinanze. I poliziotti hanno fermato e identificato l’aggressore: è un 24enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona denunciato per lesioni aggravate. Nei suoi confronti è stata adottata anche la misura di prevenzione dell’avviso orale, nonché un "provvedimento di allontanamento" da quell’area cittadina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite e bottigliate: un ferito. Denunciato l’aggressore

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