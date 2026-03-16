Firenze | lite nel centro minori ragazzo ferito con coltello Denunciato coetaneo

Ieri sera, nel centro per minori di via Sacco e Vanzetti a Firenze, si è verificata una lite durante la quale un ragazzo è stato ferito con un coltello. Un coetaneo è stato denunciato in relazione a quanto accaduto. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e sono intervenute le forze dell’ordine. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze dell’incidente è stato comunicato.

FIRENZE – Momenti di tensione ieri sera, 15 marzo 2026, in un centro per minori in via Sacco e Vanzetti a Firenze. Al culmine di una lite un ragazzo tunisino avrebbe colpito con un coltello un suo coetaneo, di origine marocchina. Il diciottenne è stato denunciato per lesioni personali. La vittima, secondo quanto appreso, avrebbe rimediato una ferita superficiale al petto ed è stato medicato. E’ stato un educatore a dare l’allarme intorno alle 19.30: sul posto e’ intervenuta la polizia. Secondo quanto ricostruito, i due stavano litigando in una sala comune dove erano presenti anche altri ragazzi rimasti in disparte, quando il tunisino avrebbe estratto il coltello e ha colpito all’altezza del costato l’altro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: lite nel centro minori, ragazzo ferito con coltello. Denunciato coetaneo Articoli correlati Firenze, lite nel centro per minori: un ragazzo ferito al petto con un coltelloFirenze, 16 marzo 2026 – Una violenta lite tra due giovani si è sviluppata nel Centro per minori di via Sacco e Vanzetti. Nel tribunale dei minori con un coltello in tasca, denunciato 18enne stranieroANCONA, 30 GEN – Un giovane, di origine straniera, da poco maggiorenne, è stato sorpreso con un coltello in tasca mentre entrava nel tribunale per i... Una raccolta di contenuti su Firenze lite nel centro minori ragazzo... Discussioni sull' argomento Firenze, lite nel centro di accoglienza per minori, grave un ragazzo; In viale Michelangelo. Coltellate fra minori. Il centro accoglienza sempre più polveriera; Lite al centro di accoglienza per minori di viale Michelangelo; Giovane ferito al centro di accoglienza per minori, Paulesu: 'Necessario un trasferimento'. Firenze, lite nel centro per minori: un ragazzo ferito al petto con un coltelloProtagonisti due 18enni. È stato un educatore a dare l'allarme intorno alle 19.30: sul posto è intervenuta la polizia ... lanazione.it Firenze, a Palazzo Vecchio l’installazione “Rotta” di Giuseppe Lo Schiavo sul dramma dei migranti nel Mediterraneo - facebook.com facebook Firenze, a Palazzo Vecchio l’installazione “Rotta” di Giuseppe Lo Schiavo sul dramma dei migranti nel Mediterraneo x.com