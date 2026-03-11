Lite in strada a Pinerolo | un uomo resta ferito da una coltellata aggressore in fuga

Nella serata di ieri a Pinerolo, in via Buniva, un uomo è stato ferito con un coltello durante un litigio con un altro uomo. L'aggressore si è dato alla fuga subito dopo l'accoltellamento, lasciando l'uomo ferito sul posto. La polizia sta indagando sull'accaduto e cerca testimoni che possano fornire dettagli sull'incidente. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.

Nella tarda serata di ieri, martedì 10 marzo 2026, un uomo ha ferito con un coltello un altro, con cui stava litigando animatamente, in via Buniva a Pinerolo. La vittima ha riportato una ferita superficiale alla nuca, a dispetto del sangue perso. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

