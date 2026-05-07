L’Italia dell’ingiustizia climatica

In Italia si discute sempre più spesso di ingiustizie legate al clima, ma spesso senza approfondire i fatti concreti. Mentre alcuni sostengono che il cambiamento climatico rappresenti una minaccia inevitabile, altri evidenziano come il discorso pubblico tenda a enfatizzare scenari apocalittici. La questione si intreccia con le politiche e le normative in atto, che influenzano direttamente le comunità e le imprese.

Diritti Da Taranto alle Apuane dalla Valle del Sacco al Sulcis. E poi: morire di caldo e di povertà energetica. Una politica climatica giusta inizia dalle persone Diritti Da Taranto alle Apuane dalla Valle del Sacco al Sulcis. E poi: morire di caldo e di povertà energetica. Una politica climatica giusta inizia dalle persone Cominciamo da un’eresia necessaria. Il cambiamento climatico non è una condanna. Il catastrofismo tecnocratico però lo sta diventando. L’enfasi paralizzante sulla fine sostanzialmente di tutto, per poi ovviamente dirci che con grandi soluzioni a grande intensità di uso di capitale finanziario e tecnologia possiamo...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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