Trieste si conferma come la capitale climatica del Friuli Venezia Giulia, posizionandosi all’ottavo posto tra i 107 centri urbani italiani. La città si distingue per le sue caratteristiche climatiche rispetto ad altre aree del Paese. La classifica nazionale valuta le città italiane in base a parametri climatici specifici, e Trieste si colloca tra le prime posizioni.

Trieste si conferma la capitale climatica del Friuli Venezia Giulia, posizionandosi all’ottavo posto nella classifica nazionale dei 107 centri urbani italiani. Con un punteggio totale di 715,3 punti, il capoluogo giuliano distacca nettamente le altre città della regione, come Gorizia, Udine e Pordenone, che seguono a distanza di oltre cento punti. Questa eccellenza ambientale emerge dall’analisi di trentuno parametri meteorologici calcolati su un decennio di dati, rivelando una realtà dove la brezza estiva e l’escursione termica giocano un ruolo fondamentale nel determinare la qualità della vita urbana. L’indice generale colloca la città a soli 45 punti dalla prima posizione occupata da Bari, confermando uno status privilegiato in un panorama nazionale competitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste: capitale climatica del FVG, 8° in Italia

