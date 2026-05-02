L’allenatore dell’Arsenal Arteta alimentato dal senso di ingiustizia | Dobbiamo realizzarlo in casa

L’allenatore dell’Arsenal ha dichiarato che i suoi giocatori sono motivati da un senso di ingiustizia e sono determinati a ottenere risultati positivi, anche in casa. Dopo la delusione in Champions League, ha sottolineato che la squadra si presenta con una mentalità aggressiva e concentrata, cercando di recuperare terreno nel campionato. La squadra si prepara a una serie di partite importanti, con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore in campo.

2026-05-01 17:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mikel Arteta dice che i suoi giocatori dell’Arsenal sono pieni di fame e adottano una mentalità da assedio dopo la frustrazione della Champions League a metà settimana. Mercoledì sera i Gunners si sono assicurati un impressionante pareggio per 1-1 in casa dell’Atletico Madrid nell’andata della semifinale di Champions League, ma hanno comunque lasciato la Spagna con un senso di ingiustizia dopo aver visto un rigore assegnato nel secondo tempo annullato dal VAR. Arteta era furioso nel periodo immediatamente successivo e anche se oggi ha detto che si sarebbe concentrato sulla partita di ritorno lunedì, ha ammesso che il senso di errore aveva unito i suoi giocatori.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’allenatore dell’Arsenal Arteta alimentato dal senso di ingiustizia: “Dobbiamo realizzarlo in casa” Notizie correlate Messaggio finale dell’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta prima del Manchester CityNotizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha inviato un semplice messaggio di tre parole ai suoi giocatori prima... L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta rende omaggio a Thomas FrankL’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha dato una risposta di classe alla notizia che Thomas Frank era stato licenziato oggi dalla carica di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Atletico Madrid-Arsenal, Arteta: Rigore tolto? Inaccettabile, gara condizionata; La rincorsa dell'Arsenal in Premier League viene prima di tutto per Mikel Arteta, anche a costo di rinunciare alla Champions League; Arsenal, lo sfogo di Arteta: Ci hanno tolto un rigore inconcepibile, non lo accetto; Arsenal, Arteta: Inconcepibile non concedere il rigore su Eze. Arsenal, lo sfogo di Arteta: Ci hanno tolto un rigore inconcepibile, non lo accettoLe parole dell'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, dopo Atletico-Arsenal: in disaccordo con la decisione di revocare il calcio di rigore ... derbyderbyderby.it Atletico Madrid-Arsenal, Arteta: Rigore tolto? Inaccettabile, gara condizionataLeggi su Sky Sport l'articolo Atletico Madrid-Arsenal, Arteta: 'Rigore tolto? Inaccettabile, gara condizionata' ... sport.sky.it #ChampionsLeague, le serie più lunghe di imbattibilità: l' #Arsenal di #Arteta in top 20 #SkySport #SkyUCL x.com Magoya bayan Arsenal sun cika da farin ciki ganin Julián Álvarez tare da Mikel Arteta bayan kammala wasan Atlético Madrid - facebook.com facebook