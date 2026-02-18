Istituto Comprensivo 2 di Chieti una settimana di sport inclusione e benessere

L'Istituto Comprensivo 2 di Chieti ha organizzato una settimana dedicata allo sport dal 9 al 13 febbraio 2026, per promuovere l'inclusione e il benessere tra gli studenti. Durante quei giorni, le classi hanno partecipato a tornei, giochi di squadra e sessioni di esercizi all'aperto, con l’obiettivo di coinvolgere tutti, anche chi normalmente non pratica sport.

Fondamentale il contributo delle associazioni sportive del territorio di Chieti, che hanno affiancato gli alunni a titolo gratuito, senza costi per la scuola né per le famiglie Dal 9 al 13 febbraio 2026 l’Istituto Comprensivo 2 di Chieti ha vissuto una intensa Settimana dello Sport, un’esperienza educativa che ha coinvolto tutti gli alunni in un ricco calendario di attività motorie e sportive. Nel corso della settimana, studentesse e studenti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi a numerose discipline: sci, pallavolo, tennis, calcio a 5, basket, ma anche sport meno convenzionali come pugilato e wushu.🔗 Leggi su Chietitoday.it

