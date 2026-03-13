Il sistema delle liste d’attesa in Emilia-Romagna è stato al centro di un servizio trasmesso su Italia 1 Studio Aperto, che ha evidenziato come molti cittadini, tra cui circa 893.000 emiliano-romagnoli, rinuncino alle cure. Il servizio ha anche mostrato come le prenotazioni siano spesso basate su dati distorti, suscitando attenzione sulla gestione sanitaria regionale. Nell’intervista ospitata, il Presidente del gruppo di Forza Italia in Regione ha commentato la situazione.

Studio Aperto ha ospitato un’intervista al Presidente del gruppo di Forza Italia in Regione Emilia Romagna Pietro Vignali Nel corso del servizio, Vignali ha denunciato i numeri allarmanti relativi all’accesso alle prestazioni sanitarie nella regione. «In Emilia-Romagna – ha dichiarato – ci sono 893.000 persone che hanno rinunciato a curarsi perché viene invalidato il sistema delle liste d’attesa». Secondo il consigliere regionale, anche gli indicatori ufficiali non rappresenterebbero correttamente la situazione reale. «Per esempio – ha spiegato – per diverse visite l’indice di performance viene dato oltre il 90%, ma è una percentuale assolutamente falsa perché abbiamo verificato che ci sono migliaia di cittadini “fantasma” che non vengono considerati». 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Liste d’attesa troppo lunghe, dati choc a Parma e in Emilia Romagna: 893.000 pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche

“Caso liste d’attesa: l’Osservatorio sulle prenotazioni va aperto subito”“Prendiamo atto del piano di interventi presentato dal direttore generale dell’AOSP e commissario straordinario di Ausl per far fronte ad una reale...

Contenuti e approfondimenti su Caos liste

Temi più discussi: Caos liste d’attesa, il caso Parma finisce su Mediaset: Tantissimi parmigiani e 893.000 emiliano-romagnoli rinunciano a curarsi. Prenotazioni con dati distorti; Sanità pubblica nel caos, la rabbia dei sardi in piazza a Cagliari; Caos Sanità in Sardegna. La CGIL proclama lo stato di agitazione generale; Sanità, esplode la protesta dei pazienti: pasticciaccio alla sala prelievi e attese infinite all’ospedale.

Torino, caos Liste d’Attesa: Infermieri senza straordinari, sindacati pronti al Prefetto.Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it

Caserta. Caos liste di attesa per Specialistica, Riabilitazione e SociosanitarioPer un errore di calcolo del fabbisogno e della programmazione, che va avanti dal 2014, i centri erogatori accreditati in Terra di Lavoro (soprattutto Fkt e Riabilitazione dei gravi handicap) lavorano ... quotidianosanita.it

Rocca sulle liste d'attesa, 'polemiche surreali dall'opposizione'. 'Hanno governato 10 anni e fatto solo caos finanziario' #ANSA x.com

VE LO AVEVO DETTO MESI FA sanità sarda nel caos Ho letto ora su Libero una notizia che, purtroppo, riconferma quello che dicevo già mesi fa. Ma si sa… quando lo dici prima, molti fanno finta di non sentire. Poi però i nodi vengono sempre al pettine. In Sar - facebook.com facebook