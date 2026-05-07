L' Iran e i Mondiali di calcio l’Italia può ancora sperare?

Ogni volta che si pensa che il discorso sul ripescaggio dell’Italia ai Mondiali di calcio sia chiuso, nuove possibilità si presentano. La questione coinvolge decisioni prese e revisioni di criteri da parte delle autorità sportive, che potrebbero modificare gli esiti previsti. La situazione resta in evoluzione e nessuna conclusione definitiva è stata ancora annunciata ufficialmente.

Tutte le volte che sembra esserci stata la parola fine alle ipotesi sul ripescaggio dell’Italia al posto dell’Iran ai Mondiali di calcio, ecco che si aprono nuovi scenari. Nelle ultime ore a tener banco sono le parole del presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, il quale chiede il rispetto di alcune regole ben precise che non mettano a repentaglio la partecipazione dell’Iran. Quali sono le garanzie richieste. In un’intervista alla NbcNews, Taj spiega che la Fifa deve garantire che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) non venga insultato dagli Stati Uniti se la Nazionale di calcio iraniana deciderà di partecipare ai Mondiali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Iran e i Mondiali di calcio, l’Italia può ancora sperare? Italia al Mondiale 2026: possibile ripescaggio Cosa succede se l’Iran si ritira Notizie correlate L’Iran rinuncia ai Mondiali? “Decide il governo”. Perché l’Italia può ancora sperare(Adnkronos) – L'Iran rinuncia ai Mondiali? La posizione del Paese resta in bilico. Mondiali 2026, caos Iran: la FIFA dice no allo spostamento ma spunta l’ipotesi playoff. L’Italia può ancora sperareLa decisione ufficiale è arrivata: la FIFA ha respinto la richiesta dell’Iran di spostare le proprie partite dei Mondiali 2026 dagli Stati Uniti al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il presidente Fifa: l'Iran parteciperà ai Mondiali e giocherà negli Stati Uniti; Mondiali, Infantino: L'Iran ci sarà e giocherà negli Usa. Trump lo sostiene: Se lo dice lui, va bene. Gianni è fantastico; Italia e ripescaggio Mondiali, Iran minaccia Fifa: Ce ne andiamo a casa; Infantino: 'L'Iran parteciperà sicuramente al Mondiale'. L'Iran e i Mondiali di calcio, l’Italia può ancora sperare?Il presidente della Federazione calcistica iraniana ha richiesto specifiche garanzie per la partecipazione ai Mondiali: in caso contrario potrebbero aprirsi nuovi e inaspettati scenari per la Nazional ... ilgiornale.it Iran ai Mondiali 2026 tra tensioni e diplomazia: vertice con la FIFA a Zurigo per il verdetto finaleI dirigenti della federazione iraniana incontreranno la FIFA per definire la partecipazione al torneo negli Stati Uniti ... fanpage.it Game-Changer: in vista dei Campionati mondiali di calcio i Cantoni hanno lanciato una campagna contro la dipendenza da gioco d'azzardo. - facebook.com facebook Un problema di salute ferma il velocista Diego Nappi: salta i mondiali di Botswana x.com