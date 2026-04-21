L’Iran rinuncia ai Mondiali? Decide il governo Perché l’Italia può ancora sperare

Il governo iraniano ha dichiarato che la decisione sulla partecipazione ai Mondiali spetta a loro, lasciando incertezza sulla presenza della squadra alla prossima competizione internazionale. Attualmente, l'attenzione si concentra sulla preparazione della squadra, con allenamenti e ritiri già programmati. La situazione rimane in sospeso, mentre l’Italia potrebbe ancora avere possibilità di qualificarsi o intervenire in qualche modo.

(Adnkronos) – L'Iran rinuncia ai Mondiali? La posizione del Paese resta in bilico. "Il nostro compito è preparare la squadra e organizzare ritiri e allenamenti. Considerando la situazione, la decisione finale spetta al governo". Lo ha detto oggi, martedì 21 aprile, il ministro dello Sport e della Gioventù del Paese Ahmad Donyamali. "È previsto che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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