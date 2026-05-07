L’interruzione del parcheggio orario gratuito a Piazza Orsini la nota di Civico 22

Da anteprima24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'organizzazione ha diffuso una nota riguardante la sospensione del parcheggio gratuito orario a Piazza Orsini. La comunicazione, inviata da Civico 22, riguarda la modifica delle modalità di sosta nella zona centrale della città. La nota fornisce dettagli sulla decisione e le eventuali implicazioni per gli automobilisti, senza ulteriori commenti o analisi. La questione è stata resa pubblica in un breve comunicato stampa, che dura circa tre minuti di lettura.

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Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Civico 22 in merito alla questione dei parcheggi di Piazza Orsini. Nel settembre 2025 Civico22 presentò una serie di proposte articolate e coordinate per sostenere commercio e residenza nel centro storico. Tra queste, l’apertura provvisoria di piazza Orsini al parcheggio delle autovetture, previo accordo con la proprietà. Otto mesi fa, non oggi. Dispiace che l’assessore Cappa e la giunta non ne abbiano fatto tesoro. Provvederemo a inviare nuovamente quelle proposte: confidiamo che trovino il tempo di leggerle, anche in questa fase così travagliata per l’Amministrazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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