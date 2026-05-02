Il parcheggio di piazza Orsini a Benevento non era mai stato un’area di proprietà pubblica, ma uno spazio privato che è stato temporaneamente aperto per esigenze di sosta. La proprietà ha chiarito che l’utilizzo era limitato nel tempo e non faceva parte del patrimonio comunale. La discussione si concentra sulla natura del luogo e sulla sua funzione, senza ulteriori dettagli riguardanti eventuali accordi o decisioni future.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il parcheggio di piazza Orsini non è mai stato un’area comunale, ma uno spazio privato temporaneamente messo a disposizione. Fin dall’inizio era chiaro a tutti che si trattava di una soluzione provvisoria: nata per pochi giorni, in occasione dello shopping natalizio, e poi prorogata – grazie al lavoro dell’Amministrazione – fino ad aprile. Non esattamente un dettaglio. Non posso accettare che si faccia demagogia, paventando richieste di proroga: la verità è semplice: la proprietà ha legittimamente richiesto la restituzione dell’area, come sanno benissimo anche nella minoranza consiliare, e qualcuno ha anche avanzato richieste di indennizzi economici.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Cappa: “Piazza Orsini è spazio privato, il parcheggio era una soluzione provvisoria”

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