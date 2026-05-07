L’Inter e Marotta aspettano la prima mossa | operazione bloccata

L’Inter attende una proposta concreta prima di avviare qualsiasi trattativa di mercato, mentre la dirigenza non ha intenzione di fare il primo passo. La società, infatti, richiede che eventuali interlocutori si presentino con offerte chiare e definite, senza aspettarsi che siano i giocatori stessi a mettere in moto le operazioni. Finora, nessuna mossa ufficiale è arrivata e la situazione rimane bloccata.

L’Inter non ha nessuna intenzione di aprire una porta da sola. Se qualcuno vuole sedersi davvero al tavolo, dovrà prima presentarsi con qualcosa di concreto, perché certi giocatori non si accompagnano all’uscita e non si mettono sul mercato per creare movimento attorno al club. La situazione, per ora, sembra ferma proprio lì: desideri, valutazioni, contatti indiretti, ma nessuna offerta capace di cambiare davvero il quadro. E quando si parla di un titolare dell’Inter campione d’Italia, uno di quelli cresciuti dentro una squadra costruita per vincere, la distanza tra gradimento e trattativa può diventare enorme. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il giocatore avrebbe già un accordo personale avanzato con il Barcellona, ma aspetterebbe che il club catalano faccia la prima mossa con l’Inter.🔗 Leggi su Sportface.it

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