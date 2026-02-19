La mossa della Juve dopo l’Inter e le parole di Marotta | cambio al vertice
Dopo il confronto acceso tra Inter e Juventus, la società bianconera ha deciso di cambiare il proprio vertice dirigenziale. La decisione arriva in seguito alle tensioni generate dai recenti risultati e alle dichiarazioni di Giuseppe Marotta, che ha criticato alcuni aspetti della gestione juventina. La Juventus mira a rinnovare la propria strategia e a rafforzare la squadra, preparando il terreno per i prossimi impegni. La scelta di cambiare il vertice rappresenta un segnale forte in vista della ripresa del campionato.
Le polemiche dopo Inter-Juventus hanno portato a non poche discussioni e riflessioni, specialmente in seguito alle parole di Giuseppe Marotta. Inter-Juventus, a questo punto possiamo dirlo, è stata una partita molto più importante di quello che effettivamente solitamente è il derby d’Italia. Il secondo giallo e conseguente cartellino rosso comminato a Pierre Kalulu durante il primo tempo, è sicuramente stato un episodio che non si può fare finta di non considerare come qualcosa di decisamente negativo e compromettente per quanto riguarda la partita giocata a San Siro. In seguito non sono mancate le discussioni a riguardo, però, come dimostrato dalle critiche ricevute dal difensore dell’Inter Alessandro Bastoni in seguito alla simulazione che ha portato proprio all’espulsione di Kalulu.🔗 Leggi su Sportface.it
Parole Marotta, la reazione della Juventus dopo quanto detto dal presidente dell’Inter. La ricostruzione della vicendaMarotta ha detto qualcosa che ha fatto infuriare la Juventus, portando i giocatori a rispondere prontamente.
