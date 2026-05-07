Nel 2024, Lino Giuliano ha partecipato a Temptation Island insieme alla fidanzata Alessia Pascarella. Durante il programma, si sono verificati contrasti tra i due, che hanno portato alla rottura della relazione. In alcune dichiarazioni recenti, Giuliano ha commentato il comportamento di Alessia, accusandola di vittimismo. La fine della storia tra i due è stata ufficializzata dopo la partecipazione al reality.

Lino Giuliano nel 2024 ha partecipato a Temptation Island con la fidanzata Alessia Pascarella, quest'ultima non ha però perdonato alcuni suoi atteggiamenti e decide di mettere fine alla loro relazione. Fu molto acceso il loro falò di confronto, dopo duri insulti e attacchi decisero di lasciare il programma separati. Durante un'ospitata a Sperone Podcast lui in merito all'esperienza che ha vissuto nel reality dei sentimenti ha detto che c'è stato tanto vittimismo, a detta sua in molti ci giocano in quella circostanza ma nonostante tutto è stato tutto abbastanza reale. Nuove rivelazioni di Lino Giuliano dopo Temptation...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lino Giuliano torna a parlare di Temptation Island: “C’è stato tanto vittimismo, con Alessia…”

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