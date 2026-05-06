Lino Giuliano e i retroscena su Temptation | Le persone esagerano il vittimismo Nel villaggio telecamere nascoste

Lino Giuliano, noto ex protagonista di Temptation Island, ha condiviso alcuni dettagli riguardanti le dinamiche del reality. In un’intervista, ha affermato che molte persone tendono ad esagerare il vittimismo e ha parlato di telecamere nascoste presenti nel villaggio. Giuliano ha anche commentato aspetti legati alla gestione delle riprese e alle situazioni vissute durante il programma.

Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, ha rivelato alcuni retroscena su Temptation Island. Ha partecipato al programma insieme alla ex fidanzata Alessia Pascarella. Quanto alle telecamere, ha spiegato: "Non ci sono solo in bagno e in piscina, nel villaggio sono nascoste. Cosa c'è di finto? Le persone estremizzano".🔗 Leggi su Fanpage.it

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