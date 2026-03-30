Il pranzo di Pasqua 2026 da Gianfranco Vissani | il menù del suo ristorante stellato a partire da 130 euro

Per Pasqua 2026, uno chef noto per il suo ristorante stellato in provincia di Terni presenta due menu. Il primo, dal prezzo di 130 euro, include tre portate salate e dessert. Il secondo, al costo di 150 euro, offre quattro piatti principali più il dessert. Le bevande non sono comprese in nessuna delle proposte.

Per Pasqua 2026 Gianfranco Vissani propone due menu nel suo ristorante di Baschi, in provincia di Terni: uno da 130 euro con tre portate salate e dessert, e uno da 150 euro con quattro piatti più dessert (bevande escluse). Tra le proposte, crudo di Glacier 51, anolini d’anatra e agnello cotto nell’anfora. Oltre a domenica 5 aprile, c'è la possibilità di mangiare dallo chef anche a Pasquetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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