David di Donatello 2026 siparietto Arisa-Matilda De Angelis | Sei molto brava e anche bellissima

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, si è verificato un momento spontaneo tra la cantante Arisa e l’attrice Matilda De Angelis. Mentre posavano per le foto, Arisa ha notato l’attrice a distanza e si è avvicinata per salutarla, esclamando che era molto bella. Matilda De Angelis ha ricambiato il saluto, creando un breve scambio di complimenti sul red carpet.

Siparietto sul red carpet dei David di Donatello tra Arisa e Matilda De Angelis. Mentre era in posa per i fotografi presenti, la cantante ha visto da lontano l’attrice ed è corsa a salutarla: “Sei bellissima”, le ha urlato, subito ricambiata da De Angelis. “E’ tanto che ti voglio incontrare”, insiste Arisa, che poi specifica: “Sei bellissima, anche molto, molto brava. Soprattutto brava, oltre che bella. Uguale, stesso livello massimo”. Lo scambio è durato pochi secondi, prima che entrambe continuassero le interviste non prima, però, che De Angelis sussurrasse “ti amo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - David di Donatello 2026, siparietto Arisa-Matilda De Angelis: "Sei molto brava e anche bellissima" Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, le star infiammano il red carpet: siparietto Arisa-Matilda De Angelis Leggi anche: David di Donatello 2026, al via la cerimonia: Matilda De Angelis miglior attrice non protagonista Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori. Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it Giulia Maenza ai David di Donatello 2026 Rising Star in Louis Vuitton: il completo sartoriale con giacca charmsPremiata tra le 6 Rising Stars del cinema italiano, Giulia Maenza ai David di Donatello 2026 veste un completo firmato Louis Vuitton ... vogue.it Matilda De Angelis vince il David di Donatello come “MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA” per Fuori! Ed è il suo secondo David in carriera. Semplicemente STUPENDA - facebook.com facebook David di Donatello, la cerimonia a Cinecittà. De Angelis: “Le maestranze sono la nostra famiglia” x.com