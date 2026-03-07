Cosa succederà alla Sormani quando arriverà la Beic | ecco il futuro della biblioteca più bella d' Europa

La Biblioteca Sormani di Milano non sarà più la sede principale della biblioteca centrale, poiché le attività bibliotecarie saranno trasferite alla nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic). Nonostante il cambiamento, la Sormani manterrà una funzione culturale e continuerà a essere aperta al pubblico. La decisione riguarda il futuro utilizzo dell'edificio e il ruolo che avrà nel panorama culturale della città.

La nuova struttura è in corso di realizzazione nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Porta Vittoria. Il futuro del seicentesco è scritto nell’indirizzo approvato oggi dalla Giunta. La Sormani, è stata prima sede del Museo di Milano (1935-1940) e poi Biblioteca Comunale Centrale, dal 1956 ad oggi. E continuerà ad avere un ruolo di primo piano nel panorama culturale della città. “Con questa decisione intendiamo preservare il forte legame d’affetto tra i cittadini e Palazzo Sormani, che fu definito nel 1956 dall’allora direttore Giovanni Bellini ‘la casa dei milanesi studiosi’ - dichiara l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi -. Bellini... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

