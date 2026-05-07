L'inchiesta aperta dalla procura di Milano sul sistema arbitrale italiano si sta ampliando, coinvolgendo nuove indagini e approfondimenti. Le autorità stanno analizzando diversi aspetti legati alle nomine e alle procedure delle designazioni arbitrali, mentre l'Associazione Italiana Arbitri rischia di essere sottoposta a un commissariamento. La situazione potrebbe portare a cambiamenti significativi nel modo in cui vengono gestiti gli incarichi e le nomine nel calcio nazionale.

? In Sintesi L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano prosegue senza sosta. Il PM Maurizio Ascione ha diramato una nuova lista di testimoni per fare luce sul caso Rocchi e sulle presunte frodi sportive legate alla gestione del VAR di Lissone. Nelle ultime ore sono stati ascoltati per oltre tre ore dirigenti di spicco come Andrea Butti (Lega Serie A), Riccardo Pinzani (ex arbitro e dirigente) e Lorenzo Dallari, coordinatore del Centro VAR ed ex vicedirettore di Sky Sport. Nel mirino degli inquirenti ci sono le presunte “bussate” in sala video e le intercettazioni dell’aprile 2025 che coinvolgono Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell’ Inter.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - L’inchiesta sul caso Rocchi si allarga: Perché l’AIA rischia il commissariamento e cosa cambia per il calcio italiano

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Panoramica sull’argomento

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L’inchiesta della Procura di Milano mette sotto la lente i rapporti tra dirigenti, arbitri e società sulle designazioni. Nel fascicolo compaiono le intercettazioni delle telefonate di Gianluca Rocchi e i contatti con figure vicine ai club e alla Lega Serie A: https://fanpa. - facebook.com facebook

Secondo il Corriere della Sera ci sono altre intercettazioni di #Rocchi che riguardano club della Serie A. Il pm Ascione sta cercando di capire se si tratti di semplici lamentele, a volte scomposte, o di indebite pressioni per condizionare le designazioni. x.com